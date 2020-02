Reggina, secondo allenamento in vista della Paganese: il report

Di nuovo in campo. Secondo giorno di allenamento per la Reggina di mister Toscano, che questa mattina, presso il campo numero uno del Centro Sportivo Sant’Agata, ha svolto il secondo allenamento settimanale in vista della sfida di domenica con la Paganese.

Scesi in campo solo poco prima delle ore 12, dopo il consueto lavoro in palestra di circa un’ora, gli amaranto hanno iniziato la seduta lavorando sulla parte atletica, eseguendo esercizi ad ostacoli, slalom e scatti.

Successivamente, capitan De Rose e compagni hanno lavorato circa l’aspetto tecnico-tattico, svolgendo situazioni di uno contro uno finalizzate con il tiro in porta e situazioni di quattro contro quattro, con ripartenze a difesa schierata. Infine, la consueta partitella di fine allenamento.

Nella seduta odierna si è rivisto Germán Denis, il quale non aveva lavorato con la squadra nella giornata di ieri. Lavoro differenziato per l’attaccante argentino, il quale, dopo aver svolto gli esercizi ad ostacoli con la squadra, ha lavorato a parte insieme a Rolando e Rossi (poi uscito dal rettangolo di gioco). Avrebbe dovuto lavorare a parte insieme a questi ultimi anche Simone Corazza, il quale, però, ha lasciato il campo anzitempo insieme al dottor Favasuli per via di un fastidio muscolare. Regolarmente in gruppo Doumbia, ancora out Bresciani, arruolato dalla Berretti il giovane Tutino.

A.C.