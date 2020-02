Reggina, Bertoncini pronto a riprendersi la maglia da titolare

Contro la Paganese il classe '91 potrebbe tornare in campo dal 1'

Quattro giorni a Reggina-Paganese, quattro giorni alla delicata sfida del ”Granillo”, che vedrà la capolista ospitare una squadra ostica come quella campana. Una gara, dove gli amaranto dovranno fare a meno di Gasparetto, fermato dal Giudice Sportivo con una giornata di squalifica in seguito al cartellino rosso rimediato a Catania nella querelle con Rizzo.

Al centro della difesa amaranto, dunque, è pronto a tornare Davide Bertoncini, il quale, con molta probabilità, completerà il pacchetto difensivo con Loiacono e Rossi. Il difensore piacentino, tornato ad allenarsi in gruppo a fine gennaio (qualche giorno prima del match con la Vibonese) in seguito al problema muscolare che lo aveva costretto a saltare ben quattro partite, tornerebbe in campo dopo più di un mese dall’ultima volta (11 gennaio contro la Cavese) e, perlopiù, dal primo minuto (minori le possibilità che al centro della difesa ci torni Blondett).

Lo farà dopo aver fatto panchina nelle ultime due giornate (ovvero dal suo totale recupero dall’infortunio), non per demeriti suoi ma per meriti di un Gasparetto decisamente sopra le righe, molto bravo a farsi trovare pronto dopo diverso tempo e rivelarsi quasi del tutto impeccabile nelle ultime uscite.

Tra i grandi protagonisti del girone d’andata, oggi Bertoncini è pronto a (ri)tornare in campo e riprendersi, tra infortuni e scelte del mister, una maglia da titolare…