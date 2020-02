Storie di ex: Baiocco, quella parata che regalò la B alla Reggina…

Arrivato in terra campana nella sessione estiva di calciomercato, Paolo Baiocco è stato chiamato a difendere la porta della Paganese per la stagione 2019/20. Domenica, il portiere romano classe ’94 affronterà la Reggina da ex per la quarta volta.

Arrivato a Reggio Calabria nel 2012 in seguito all’esperienza di Siracusa, Baiocco ha totalizzato 42 presenze in maglia amaranto, subendo ben 49 reti ma lasciando particolarmente il segno nell’ultima giornata, con un episodio che, probabilmente, risulta tra i più decisivi di quella stagione.

Vicenza, stadio “Romeo Menti”, 18 maggio 2013, 42^ giornata di campionato, nonché l’ultima. La gara è ai titoli di coda, il punteggio ancora in parità, fermo sullo 0-0, quanto basta per sancire la salvezza della Reggina e la retrocessione in Serie C del Vicenza, al quale occorrono tre punti per disputare i play-out (proprio contro la Reggina).

Siamo al 95′, forcing finale dei biancorossi, lungo lancio del difensore Padalino, deviazione di testa in area di rigore all’indirizzo di Gentili (che l’anno dopo si sarebbe trasferito alla Reggina), il quale, favorito da un pallone mancato da Bergamelli, si ritrova a tu per tu con Baiocco: il portiere neutralizza la conclusione a botta sicura da pochi passi del calciatore biancorosso, sancendo così la salvezza amaranto.

Quello di domenica, come detto in precedenza, sarà il quarto incrocio da avversario della Reggina per Baiocco, il quale ha affrontato il sodalizio amaranto in un passato non troppo lontano. Primo incrocio nella stagione 2014/15 in un Matera-Reggina terminato 1-0 (nell’ultima stagione dell’era Foti), secondo precedente alla prima giornata del campionato 2016/17 in un Fondi-Reggina terminato 3-1, alla prima stagione tra i professionisti della Reggina dei Praticò. Nello scorso ottobre, la terza sfida: a Pagani finisce 1-1, con la compagine dello Stretto raggiunta dopo aver dilapidato più volte l’occasione di raddoppiare.

“A Reggio Calabria, il mio primo anno in serie B resta uno dei miei ricordi più belli”, ha dichiarato nei mesi scorsi l’estremo difensore in una intervista rilasciata alla Città di Salerno.

A.C.