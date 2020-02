La storia di Reggina-Paganese: amaranto imbattuti da 28 anni, nel maggio 2017 Granillo da brividi…

Verso Reggina-Paganese: sette i successi degli amaranto, gli azzurrostellati hanno espugnato Reggio in una sola occasione.

E’ targata serie C la sfida tra Reggina e Paganese, che domenica conoscerà l’edizione numero 14. La prima volta in riva allo Stretto risale al lontanissimo novembre del 1929, con le due squadre che si divisero la posta in palio.

Dopo quattro pareggi consecutivi, la formazione dello Stretto ottenne la prima vittoria sugli azzurrostellati nel dicembre del 1980, imponendosi per 2-1 grazie al gol di Snidaro. Il bilancio sorride alla Reggina, che fino ad oggi ha ottenuto sette successi. I pareggi sono cinque, l’unico successo della Paganese risale al novembre del 1982, quando gli amaranto furono piegati dal gol dell’ex segnato da Bortot.

Il pirotecnico 4-3 del maggio 2017, all’ultima giornata, va sottolineato soprattutto per lo spettacolo di pubblico: in una cornice da brividi, con 8.000 spettatori presenti, il Granillo ha salutato la fine della stagione celebrando l’obiettivo salvezza raggiunto ad Andria con un turno d’anticipo (nella foto grande, la Curva Sud a fine gara). Ultimo precedente, lo scorso novembre. Tornata al Granillo dopo l’esilio forzato di Vibo, la Reggina di Cevoli ha superato il fanalino di coda campano col minimo scarto: a decidere una gara oggettivamente bruttissima, il colpo di testa vincente di Conson.

Di seguito, tutte le formazioni ed i marcatori amaranto.

SECONDA DIVISIONE 1929/1930, 2^ giornata di andata (3/11/1929)

Reggina-Paganese 1-1

Reggina: Guerci, Cameracanna, Brunetta, Murolo, Dossena Priolo, Suraci, Costantino, Novaira, Lomello, Pannuti. Allenatore: Buratti.

Marcatore: Novaira.

SERIE C1 GIRONE B 1976/1977, 3^ giornata di ritorno (13/2/1977)

Reggina-Paganese 0-0

SERIE C1 GIRONE B 1977/1978, 3^ giornata di andata (25/9/1977)

Reggina-Paganese 0-0

Reggina: Tortora, Olivotto (Snidaro), D’Astoli, Missiroli, Scoppa, Spinelli, Rappa, Pianca, Labellarte, Manzin, Toscano. Allenatore: Angelillo.

SERIE C1 GIRONE B 1978/1979, 6^ giornata di ritorno (11/3/1979)

Reggina-Paganese 0-0

SERIE C1 GIRONE B 1980/1981, 11^ giornata di andata (7/12/1980)

Reggina-Paganese 2-1

Reggina: Navazzotti, Beretta, Carlà, Snidaro, Arcoleo, Ferri, Spinella, Ferri, Camolese, Tomba (Piras), Scarrone, Basilico (Tomba). Allenatore: Buffoni.

Marcatori: 25′ Arcoleo (R), 65′ Oddo (P), 75′ Snidaro (R).

SERIE C1 GIRONE B 1981/1982, 2^ giornata di ritorno (31/1/1982)

Reggina-Paganese 1-0

Reggina: Vettore, Olivotto, Re, De Biase (Maestroni), Rocco, Arcoleo, Camolese, Garzilli, Spinella (Coppola), Scarrone, Piga. Allenatore: Salvemini.

Marcatore: 25′ Scarrone.

SERIE C1 GIRONE B 1982/1983, 10^ giornata di ritorno (21/11/1982)

Reggina-Paganese 0-1

Reggina: Vettore, Geria, Re, De Giovanni, Rocco, Saviano, Vittiglio, Cotroneo, Coppola, Sciannimanico, Spagnuolo (Donati). Allenatore: Sbano.

Marcatore: 18′ Bortot.

SERIE C2 GIRONE D 1983/1984, 3^ giornata di andata (2/10/1983)

Reggina-Paganese 1-0

Reggina: Giordano, De Giovanni, Re, Mondello, Lauri, Saviano, Costaggiu, Moccia, Spinella (Scevola), Sciannimanico, Segoni. Allenatore: Tobia.

SERIE C2 GIRONE D 1985/1986, 2^ giornata di andata (29/9/1985)

Reggina-Paganese 1-0

Reggina: Ritrovato, De Giovanni, Costaggiu, Mondello (Cerro), Cacitti, Figliomeni, Vittiglio (Mezzella), Raggi, Perfetto, Crucitti, Spinella. Allenatore: Caramanno.

Marcatore: 86′ Cerro.

LEGA PRO GIRONE C 2014/2015, 2^ giornata di ritorno (19/1/2015)

Reggina-Paganese 1-1

Reggina: Kovacsik, Ungaro, Camilleri, Di Lorenzo, Karagounis (Aronica), Insigne, Maimone, Armellino, Condemi (Viola), Masini, Louzada (Gjuci). Allenatore: Alberti.

Marcatori: 5′ Calamai (P), 93′ Ungaro (R).

LEGA PRO GIRONE C 2016/2017, 19^ giornata di ritorno (17/12/2016)

Reggina-Paganese 4-3

Reggina: Licastro, Gianola, Cucinotti, Kosnic, Cane, Bangu, Botta (Mazzone), De Francesco (Porcino), Maesano, Coralli (Tripicchio), Bianchimano. Allenatore: Zeman.

Marcatori: 10′ Bianchimano (R), 13′ Coralli (R), 28′ Alcibiade (P), 30′ Caruso (P), 70′ Zerbo (P), 75′ Maesano (R), 86′ Tripicchio (R).

LEGA PRO GIRONE C 2017/2018, 3^ giornata di ritorno (21/1/2018)

Reggina-Paganese 1-0

Reggina: Cucchietti, Auriletto, Laezza, Solerio, Hadziosmanovic, Marino (Giuffrida), De Francesco, Fortunato (Castiglia), Armeno, Sparacello (Tulissi), Bianchimano. Allenatore: Maurizi.

Marcatore: 85′ De Francesco (rig).

LEGA PRO GIRONE C 2017/2018, 3^ giornata di ritorno (21/1/2018)

Reggina-Paganese 1-0

Reggina: Licastro, Kirwan, Conson, Solini, Zivkov, Petermann (Franchini), Zibert, Marino,Tassi (Emmausso), Sandomenico, Viola (Tulissi). Allenatore: Cevoli.

Marcatore: 78′ Conson.