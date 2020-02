Promozione B, la “reggina” della 22^ giornata: Gioiese, il cuore oltre l’ostacolo

Ultime News

Domenica 23 febbraio, allo stadio Granillo, Reginaldo si ritroverà di fronte una squadra nella quale ha lasciato il segno. L’esperienza con la Paganese per l’attaccante brasiliano risale a tre stagioni fa,...

I tre punti di platino conquistati su uno dei campi più difficili del torneo, valgono alla ReggioMediterranea la copertina settimanale. Un capolavoro assoluto, per rilanciare prepotentemente le proprie ambizioni nella lotta al...

Un’altra domenica nera, che più nera non si può. Palmese, Roccella e Cittanovese: le tre reggine partecipanti al campionato di serie D, sono state tutte sconfitte. La Palmese, nella sfida da ultima spiaggia col San...

Dilettanti

Un tris vincente, per iniziare al meglio la nuova gestione. Mister Barillà si gode l’importantissima vittoria del suo Archi nel derby con la Bagnarese, iniziando questa nuova avventura come meglio non avrebbe potuto. Un...