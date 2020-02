Serie C, il girone A: il Monza si ferma, l’Albinoleffe punta i playoff

La capolista battuta in casa dalla Juventus Under 23, ma i punti di vantaggio sulla seconda restano un'enormità. I bergamaschi superano il Novara e rimangono al settimo posto.

La vittoria della Carrarese sul Renate nel posticipo, ha chiuso il 26esimo turno del girone A. I toscani di Silvio Baldini tornano al terzo posto, ma la notizia del giorno è la sconfitta per di più in casa, del Monza, battuto dalla Juventus Under 23. In chiave playoff, vittoria importantissima dell’Albinoleffe sul Novara, mentre prova a risalire anche l’Alessandria, rinfrancata dal successo contro il Lecco.

Bagarre in coda, laddove hanno vinto quattro delle ultime cinque in classifica.

SERIE C GIRONE A, 25^ GIORNATA

Albinoleffe-Novara 1-0

Alessandria-Lecco 2-1

Carrarese-Renate 2-1

Como-Olbia 0-1

Gozzano-Pianese 1-0

Monza-Juventus Under 23 1-2

Pergolettese-Pro Vercelli 2-1

Pistoiese-Siena 1-1

Pontedera-Giana Erminio 0-2

Pro Patria-Arezzo 0-1

CLASSIFICA

60 Monza

43 Renate

42 Carrarese

42 Pontedera

39 Siena

38 Novara

38 Albinoleffe

37 Alessandria

36 Arezzo

33 Pistoiese

33 Juventus Under 23

32 Como

32 Pro Patria

31 Pro Vercelli

28 Lecco

26 Giana

24 Pianese

24 Pergolettese

22 Gozzano

22 Olbia