Serie A-Operazione Nostalgia a Reggio: “Se vi dicessimo chi stiamo provando a portare…”

E' già altissima l'attesa per l'evento che si svolgerà al Granillo sabato 6 giugno: obiettivo sold out, mentre già circolano i primi nomi.

Pirlo, Nakamura, Paredes, Kallon. Giusto per citarne alcuni. Una volta saputo che il raduno di Serie A-Operazione nostalgia quest’anno si svolgerà a Reggio Calabria, i tifosi amaranto si sono scatenati con le richieste, fatte pervenire direttamente alla pagina facebook.

La risposta, data direttamente dai gestori, è di quelle che stuzzicano entusiasmo e fantasia.

“Continuate a taggare tutti- si legge-Prevediamo migliaia di macchinate per raggiungere il Granillo. Non vi possiamo dire chi stiamo provando a portare quest’anno sennò vi sentite male. I biglietti saranno disponibili dai primi di marzo, ma, mai come quest’anno, non vi conviene prenderli all’ultimo perché sabato 6 giugno si punta al tutto esaurito!!”.

Obiettivo sold out dunque, mentre il popolo reggino freme all’idea di rivedere in campo i suoi eterni campioni…