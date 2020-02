Reggina, riprese le fatiche in vista della Paganese: il report

Riprese le fatiche per la Reggina di mister Toscano, che questo pomeriggio è tornata ad allenarsi presso il campo numero uno del Centro Sportivo Sant’Agata per il primo allenamento settimanale in vista della sfida di domenica con la Paganese.

Scesi in campo intorno alle ore 15, gli uomini di mister Toscano hanno iniziato la seduta lavorando molto sulla parte atletica, facendo prima esercizi stretching e poi sostenendo il consueto riscaldamento con corsetta, esercizi ad ostacoli, slalom e scatti.

Successivamente, capitan De Rose e compagni hanno lavorato circa l’aspetto tecnico, con esercizi di controllo e trasmissione palla a due tocchi ed a ranghi separati prima di passare nuovamente alla parte atletica, con tanta corsa da parte del gruppo (diviso in diverse parti). Infine, la consueta partitella finale.

Non si è visto in campo l’argentino Germán Denis, ancora out l’esterno Bresciani. Regolarmente in gruppo Garufo e Doumbia, mentre ha lavorato a parte (svolgendo solo corsetta) Simone Corazza, affiancato da Rolando (il quale ha svolto solo il riscaldamento iniziale con la squadra, prima di passare al lavoro differenziato con il dottor Gangemi). Torna Mastour, arruolato dalla Berretti il giovane Tutino.

