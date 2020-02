Eccellenza, la “reggina” della 22^ giornata: ReggioMediterranea, che impresa!

Capolavoro a tinte amaranto, la ReggioMediterranea espugna Lamezia e continua a lottare per la vittoria del campionato.

I tre punti di platino conquistati su uno dei campi più difficili del torneo, valgono alla ReggioMediterranea la copertina settimanale.

Un capolavoro assoluto, per rilanciare prepotentemente le proprie ambizioni nella lotta al primo posto. Una ReggioMediterranea sontuosa, ha condannato la Vigor Lamezia alla prima sconfitta in campionato, blindando la seconda posizione e portandosi a -1 dal San Luca, fermato dal pari a Bocale. Contava solo vincere nel big match del D’Ippolito, e gli amaranto lo hanno fatto con pieno merito, grazie ad un collettivo che ha girato a meraviglia ed alla splendida invenzione di Criniti, che ha preceduto il raddoppio di Lancia. Senza dimenticare le mosse in corso d’opera di mister Misiti, semplicemente perfetto sia nella preparazione che nella gestione dell’incontro.

VOTO DI RNP: 9.