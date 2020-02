Catania-Reggina, l’MVP dei nostri lettori: dominio di Guarna

Nessun dubbio per i lettori di ReggioNelPallone.it, il migliore in campo di Catania-Reggina è stato Enrico Guarna.

Per la prima volta in stagione, Enrico Guarna si aggiudica il sondaggio proposto attraverso la nostra pagina facebook ed inerente il migliore in campo degli amaranto. La splendida parata su Vicente, ha portato i nostri lettori a scegliere il pipelet amaranto in merito alla trasferta di Catania.

In nomination, c’erano anche Giuseppe Loiacono e Dimitios Sounas, con quest’ultimo che era stato considerato migliore in campo dalla nostra testata.

Guarna ha vinto con largo distacco, considerando che si è aggiudicato 111 dei 147 voti totali. Secondo Sounas con 28, terzo Loiacono con 8.

Appuntamento per la mattinata di lunedì 24 febbraio, sempre sulla pagina facebook di ReggioNelPallone, per il “vostro migliore in campo” di Reggina-Paganese.