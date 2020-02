Bari, Vivarini: “La Reggina? Per noi non esiste…”

Caccia alla Reggina. Inizia così, sulle colonne del Corriere dello Sport, l’analisi del collega Antonio Guido in merito al tentativo di rimonta del Bari, tornato a -6 dalla capolista.

“L’inattesa frenata della Reggina sul campo del Catania– si legge-ha riacceso di colpo le speranze del Bari. Il distacco si è assottigliato di due punti, stavolta lo 0-0 è stato una condanna per la capolista. In questo campionato c’è bisogno di correre, il pari non serve. Il Bari lo ha imparato a sue spese“.

La rincorsa dei biancorossi non tiene conto di ciò che farà la compagine dello Stretto, così come sottolinea mister Vivarini. “La Reggina? Per noi non esiste. Dobbiamo fare la corsa su noi stessi. Alla fine si vedrà se saremo stati da primo o da secondo posto, l’inseguimento continua. Non siamo ancora al traguardo“.