Serie D girone I: reggine ferme al palo, nessuna copertina…

Un’altra domenica nera, che più nera non si può. Palmese, Roccella e Cittanovese: le tre reggine partecipanti al campionato di serie D, sono state tutte sconfitte.

La Palmese, nella sfida da ultima spiaggia col San Tommaso, è passata dal sogno all’incubo: da 2-0 a 2-3, Tiboni e compagni si trovano ormai ad un passo dall’Eccellenza e mister Iannì a fine gara si è detto disposto a rassegnare le dimissioni qualora la società lo ritenesse opportuno.

Sconfitta 3-2 anche per il Roccella, che ormai sta diventando specialista in ko al fotofinish. La battuta d’arresto di Acireale, è infatti arrivata a 5 minuti dalla fine. Non è andata meglio alla Cittanovese. Sicilia amara pure per i giallorossi, che sul campo di un Acr Messina in netta difficoltà sono stati piegati per 2-0, proseguendo in un digiuno di successi che si protrae da 5 turni..