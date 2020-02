Quotidiano del Sud: “Reggina, è il momento decisivo”

Momento cruciale. Il campionato di serie C sta per addentrarsi nel rush finale, i punti in palio pesano sempre di più. Questa l’analisi del Quotidiano del Sud in merito alla capolista Reggina.

“La Reggina deve tornare a vincere subito. Sia perché gioca in casa, sia perché il prossimo turno contro il Catanzaro si annuncia ancora più difficile del previsto. Non è possibile sapere se la squadra di Toscano potrà ristabilire le distanze dalla seconda della classe- scrive il collega Rino Tebala- ma deve tentare di farlo vincendo. Qualsiasi passo falso, eventualmente, delle avversarie dirette va sfruttato al massimo. Toscano dice bene quando afferma che siamo entrati nella fase decisiva del campionato, la sequenza delle prossime gare, tutte difficili, deve condurre alla promozione”.

L’arma in più, per gli amaranto, arriverà dal recupero di alcune pedine importantissime. “La situazione tecnica, in casa amaranto, continua a migliorare. Il recupero totale dei giocatori più importanti è ormai vicino, l’allenatore potrà contare su quasi tutti gli uomini della rosa”.