San Luca, il migliore di RNP: Siano, la luce giallorossa in mezzo al campo

ECCELLENZA – 22^ giornata

Bocale ADMO-San Luca 1-1

Il migliore in campo del San Luca per RNP: Michele Siano – La manovra della capolista passa dai suoi piedi, un compito di grande responsabilità che Siano assolve con precisione e puntualità. Sempre nel vivo del gioco, non spreca mai un pallone gestendolo con intelligenza e oculatezza, alla ricerca sempre della soluzione più efficace. Cerca in un paio di circostanze di servire in compagni su punizione, ma è su azione che arriva l’assist vincente per Lazzarini, imbeccato con un cross teso letto alle perfezione dall’argentino. Tanta qualità unita ad una tenacia e un agonismo invidiabili, che fanno di Siano, acquisto di dicembre del San Luca, un elemento prezioso nella volata finale in campionato ed in vista della fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti.