Bocale, il migliore di RNP: Parisi, numero Uno tra i numeri Uno

ECCELLENZA – 22^ giornata

Bocale ADMO-San Luca 1-1

Il migliore in campo del Bocale ADMO per RNP: Gabriele Parisi – Non ha dubbi a fine partita mister Laface nel definire Parisi un portiere da Serie C. Non serviva la partita contro il San Luca per dover affermare ciò: l’estremo difensore biancorosso, dal suo arrivo lo scorso ottobre, è stato sempre tra i protagonisti e più volte decisivo. Contro il San Luca, in una partita in cui molti altri compagni erano candidati per il titolo di migliore in campo, è stato lui ad ergersi più in alto di tutti. Ha parato il rigore di Lazzarini, secondo di fila dopo quello di Russo sette giorni fa, il terzo da quando è a Bocale contando anche quello parato a Crisalli. La palma di migliore in campo non è però dovuta solo al penalty neutralizzato: nel primo tempo ferma Catania lanciato a rete, mentre nella ripresa, dopo il vantaggio ospite, tiene a galla il Bocale con almeno due grandi interventi su Romero e Martino. Nel finale, quando c’è da proteggere il pareggio, fornisce sicurezza ad un reparto che nei 90′ ha commesso ben poche sbavature, anche grazie alla tranquillità che il suo modo di stare tra i pali trasmette ai compagni. Numero Uno in tutti i sensi.