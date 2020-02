Avellino, Di Somma tuona: “Stiamo facendo ridere l’Italia, adesso basta”

Un fiume in piena. Il direttore sportivo dell’Avellino Salvatore Di Somma, tornato a da poco a ricoprire il proprio ruolo, non le ha certo mandate a dire agli attuali dirigenti.

“Gli stipendi sono stati pagati- ha dichiarato Di Somma alla trasmissione Off Side, nel post partita di Avellino-Cavese-, pero’ io dico che stiamo facendo ridere l’Italia. Adesso basta. Le due proprietà devono decidere su cosa devono fare, non possono giocare sull’amore che questa città e questa provincia hanno per questi colori. La gente mi ha accolto come un garante, ma garante di chi? Io voglio capire bene come è la situazione, l’Avellino non può soffrire in questa maniera. Io spero che questi due signori (Circelli e Izzo, ndr) si riuniscano in una camera, parlino e decidano cosa devono fare“.

Se la situazione non dovesse migliorare, l’esperto dirigente potrebbe nuovamente lasciare. “L’Avellino e gli avellinesi non possono più soffrire assolutamente, sennò così come sono venuto me ne vado“.

*Fonte dichiarazioni: canale youtube OttoChannel