Serie C girone C, valzer delle panchine: allenatori senza pace…

Bruno Tedino, esonerato ieri dal Teramo, va ad allungare l’elenco di quella che anche quest’anno è diventata un’autentica “carneficina degli allenatori”. Gli abruzzesi, che per il prosieguo hanno scelto l’ormai ex responsabile delle giovanili Di Mascio, diventano il dodicesimo club su venti totali, ad aver optato per il cambio dell’allenatore.

Di seguito, il “valzer delle panchine” 2019/2020 per quanto concerne il girone C.

SERIE C 2019/2020

Avellino: Capuano per Ignoffo.

Bari: Vivarini per Cornacchini.

Catania: Lucarelli per Camplone.

Catanzaro: Grassadonia per Auteri, Auteri per Grassadonia.

Bisceglie: Pochesci per Vanoli, Mancini per Pochesci.

Cavese: Campilongo per Moriero.

Monopoli: Scienza per Roselli.

Rende: Tricarico per Andreoli, Rigoli per Tricarico.

Rieti: Pezzotti* per Mariani, Caneo per Pezzotti *, Beni per Caneo, Mariani * per Beni.

Sicula Leonzio: Bucaro per Grieco, Grieco per Bucaro.

Teramo: Di Mascio per Tedino.

Viterbese: Lopez per Calabro, Calabro per Lopez.

*Ad interim