Catania-Reggina, le pagelle dei quotidiani: Guarna su tutti

Sono tre, secondo la Gazzetta del Sud, i giocatori amaranto ad andare sopra il 6 per quanto concerne la trasferta di Catania. Si tratta di Guarna (“Grande intervento ad inizio gara sul tiro di Vicente”), Loiacono (“Ha coperto con la consueta efficacia la zona destra di competenza”) e Rossi (“Perfetta la copertura a sinistra, ma poco propositivo in avanti”). Il portiere ed i due difensori, hanno ricevuto 6.5 dal collega Gianni di Bella. Sotto la sufficienza invece, Garufo, Sounas, Corazza, Denis e Reginaldo (5.5). A chiudere, il 6 per Mimmo Toscano: “Ha intuito che non fosse una partita facile ed è riuscito a gestirla senza correre rischi”.

Sulle colonne del Quotidiano del Sud invece, fioccano i 6.5, assegnati dal collega Rino Tebala a quasi tutta la squadra. Il voto più basso (6) è per Bellomo, mentre i migliori sono Guarna (“Sempre attento tra i pali, devia sulla traversa un tiro di Vicente”) e Bianchi (“Tra i più attivi al centro, peccato che non abbia potuto attaccare di più”), entrambi premiati con un 7.

Enrico Guarna sugli scudi anche per quanto riguarda la Gazzetta dello Sport. Il collega Giovanni Finocchiaro assegna 7 all’estremo difensore, seguito da Sounas e Reginaldo (6.5). Sopra la sufficienza anche Mimmo Toscano, mentre tra i “bocciati” troviamo Blondett, Liotti e Corazza.

Guarna completa il tris di 7 sulle colonne del Corriere dello Sport, risultando il migliore della Reggina anche secondo il giudizio del collega Concetto Mannisi. Seguono Garufo, Liotti e Reginaldo (6.5), mentre i peggiori sono Bellomo, Denis e Corazza. Sufficienza infine, per Mimmo Toscano.

CATANIA-REGGINA, LE PAGELLE DELLA GAZZETTA DEL SUD

Guarna 6.5, Loiacono 6.5, Gasparetto 6, Rossi 6.5, Blondett 6 (Garufo 5.5), Nielsen 6 (Bellomo sv), Bianchi 6 (De Francesco sv), Liotti 6, Sounas 5.5, Corazza 5.5 (Sarao sv), Denis 5.5 (Reginaldo 5.5). All. Toscano: 6.

CATANIA-REGGINA, LE PAGELLE DEL QUOTIDIANO DEL SUD

Guarna 7, Loiacono 6.5, Gasparetto 6.5, Rossi 6.5, Blondett 6.5 (Garufo 6.5), Nielsen 6.5 (Bellomo 6), Bianchi 6.5 (De Francesco 6.5), Liotti 6.5, Sounas 6.5, Corazza 6.5 (Sarao sv), Denis 6.5 (Reginaldo 6.5).

CATANIA-REGGINA, LE PAGELLE DELLA GAZZETTA DELLO SPORT

Guarna 7, Loiacono 6, Gasparetto 6, Rossi 6, Blondett 5.5 (Garufo 6), Nielsen 6 (Bellomo 6), Bianchi 6 (De Francesco sv), Liotti 5.5, Sounas 6.5, Corazza 5.5 (Sarao sv), Denis 6 (Reginaldo 6.5). All. Toscano: 6.5.

CATANIA-REGGINA, LE PAGELLE DEL CORRIERE DELLO SPORT

Guarna 7, Loiacono 6, Gasparetto 6, Rossi 6, Blondett 6 (Garufo 6.5), Nielsen 6 (Bellomo 5.5), Bianchi 6 (De Francesco sv), Liotti 6.5, Sounas 6, Corazza 5.5 (Sarao sv), Denis 5.5 (Reginaldo 6.5). All. Toscano: 6.