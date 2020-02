Reggina, il migliore di RNP: Sounas corre per due

Ritmo e giocate d’autore, in una fase di manovra che ieri pomeriggio ha fatto molta fatica ad accendersi. Dimitios Sounas si è confermato come autentico “tuttocampista” della Reggina, segnalandosi come il più ispirato dalla metà campo in su e dando sovente una mano quando si trattava di chiudere gli spazi sulla mediana.

Il centrocampista greco è il migliore di RNP, in merito alla trasferta di Catania.

Sounas 7 (il migliore) In ogni parte del campo, in ogni fase di gioco. Calciatore “totale” per la mediana, è l’unico che tenta di creare la superiorità numerica cercando di saltare l’uomo. Per qualità e quantità il migliore degli amaranto.