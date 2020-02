San Luca, De Angelis: “Sprecate le chance per chiuderla, pagate le conseguenze”

ECCELLENZA – 22^ giornata

Bocale ADMO-San Luca 1-1

Stefano De Angelis (allenatore San Luca): “Sull’1-0 abbiamo avuto tre palle-gol per chiudere la partita, ma forse a causa di un po’ troppo egoismo non è scaturito il secondo gol, si poteva cercare il compagno libero di calciare a porta vuota; il raddoppio a quel punto avrebbe probabilmente chiuso la partita. Il calcio funziona così, se sbagli paghi e su una disattenzione generale della nostra difesa, evento che capita raramente, da un fallo laterale abbiamo preso gol. Poi è stato tutto più difficile, il Bocale si è chiuso bene concedendoci poco, siamo anche rimasti con l’uomo in meno nei minuti finali provandoci comunque. Non siamo riusciti ad essere lucidi dopo il pareggio, ci sono mancate le verticalizzazioni ma anche i cross dagli esterni; la voglia di strafare ci ha portato a fare qualcosa che non è nelle nostre caratteristiche. Il nostro pubblico è molto caloroso e ci segue con grande passione, ci dispiace soprattutto per loro non essere riusciti a vincere. Anche vincendo sapevamo che il campionato non sarebbe finito oggi, ci sono ancora altre 8 partite contro tante avversarie agguerrite che lottano per i loro traguardi.”