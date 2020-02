Catania, Vicente: “Il tiro iniziale? Bravo Guarna. Sappiamo di non aver sfigurato”

Catania-Reggina termina con il punteggio di 0-0.

Di seguito, le parole del centrocampista etneo Vicente nel post-gara:

“Il tiro nelle battute iniziali? E’ stato bravo anche il portiere della Reggina a respingerlo”.

“L’intesa con Salandria? Con Ciccio ci conosciamo già per avere giocato insieme ad Agrigento. Oggi abbiamo disputato una delle migliori partite”.

“Era da un pò che non giocavo, quindi ho bisogno di tempo per prendere confidenza con il campo, pian piano la condizione fisica ottimale arriverà”.

“Stiamo puntando molto sulla forza del gruppo, dobbiamo ripartire da questa base e secondo me siamo a buon punto. Non mi piace avere rimpianti, sappiamo di non avere sfigurato con due squadre di vertice e continuiamo su questa strada, soffriamo insieme”.