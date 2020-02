Catania-Reggina, i TOP: Sounas e Vicente, lampi di qualità

Catania-Reggina 0-0: in una gara che ha visto i due portieri inoperosi per tutto il secondo tempo, spiccano le giocate del greco e del brasiliano.

Pareggio senza reti tra Catania e Reggina, al termine di una gara in cui le due manovre hanno faticato parecchio. I migliori della gara secondo ReggioNelPallone.it.

Dimitrios Sounas (Reggina)-In una gara senza emozioni, è il calciatore amaranto che prova più di tutti ad accendere la luce. Sulla trequarti o in mezzo al campo, il centrocampista greco corre per due. Suo l’invito in mezzo dal quale scaturisce il clamoroso fallo di mano di Silvestri, suo lo scarico per Garufo nell’occasione più interessante creata dalla Reggina.

Bruno Leonardo Vicente (Catania)-Sounas dalla parte amaranto, lui dalla parte rossazzurra. Sfiora il gol della domenica con un incredibile bolide da distanza siderale, prova sempre ad innescare i movimenti offensivi dei suoi con tagli interessanti.

f.i.