Catania-Reggina, i FLOP: Corazza e Beleck nella terra di nessuno, disastro Feliciani

Tanti calci, poco calcio. Al Massimino finisce senza gol, i due attaccanti e l’arbitro vivono un pomeriggio da dimenticare in fretta…

Simone Corazza (Reggina)-Un’altra domenica in naftalina, aspettando il primo sorriso di “Joker” targato 2020. La difesa avversaria gli fa vedere le briciole, lui non riesce a creare nessun pericolo né a giocare un pallone “pulito” per i compagni di squadra.

Steve Beleck (Catania)-Lucarelli gli riaffida nuovamente tutto il peso del reparto avanzato etneo, ma tra le buone intenzioni e la realtà si frappone il reparto difensivo della Reggina, che lo anticipa sistematicamente sia nei duelli aerei che sui movimenti in velocità.

Ermanno Feliciani (arbitro sez. Teramo)-Rovina completamente una partita che già di per sé non riusciva a decollare, cambiando freneticamente metro di giudizio. Nel primo tempo nega un rigore solare alla Reggina, nella ripresa punisce col rosso diretto sia Rizzo che Gasparetto al termine di una situazione per la quale entrambi potevano tranquillamente cavarsela col giallo.