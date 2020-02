Catania, Lucarelli: “Contenti ma rammaricati. Dispiace che non ci sia il VAR in Serie C”

Catania-Reggina termina con il punteggio di 0-0.

Di seguito, le parole del tecnico dei rossoazzurri Cristiano Lucarelli:

Sulla partita – “Nel secondo tempo abbiamo un po’ pagato la stanchezza della partita di giovedì e non siamo riusciti a tenere il ritmo della prima ora dove siamo stati bravi ad impensierire la Reggina e giocare negli ultimi trenta metri. Siamo stati bravi ad arrivare primi sulle seconde palle e dare la giusta intensità alla partita. Siamo contenti perchè non abbiamo mai messo la Reggina nelle condizioni di tirare in porta, ma anche rammaricati per non essere riusciti a concretizzare le occasioni create”.

Sulla squadra – “Sono d’accordo con Toscano: abbiamo perso qualità ma siamo un gruppo compatto e di categoria e si sta vedendo durante le partite”.

Rigori recriminati – “Mi dispiace solo che non in Serie C non ci sia il VAR. In ogni partita ci sono almeno due rigori su Mbende, cinturato dagli avversari su calcio d’angolo. È una cosa plateale, basterebbe guardare lui per rendersi conto che subisce di tutto. Non capisco come facciano a non darci questo tipo di rigori, è una cosa che mi fa inc*zzare. Usciamo danneggiati da situazioni del genere, su ogni calcio d’angolo c’era fallo. Non è un’osservazione contro la Reggina, ma è una cosa che ci succede in ogni partita, niente di personale”.

Obiettivi futuri – “Siamo vicini alla salvezza, manca ancora qualche altro punticino, poi ci divertiremo a “rompere le scatole” a tutti, essere i guastafeste del girone e magari anche dei play-off”.