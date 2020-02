Bocale, Laface: “La mia squadra non muore mai, siamo stati perfetti”

ECCELLENZA – 22^ giornata

Bocale ADMO-San Luca 1-1

Filippo Laface (allenatore Bocale ADMO): “Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, concedendo solo una palla-gol su un’imbucata centrale e il rigore; nei primi minuti potevamo passare subito in vantaggio ma Achaval non è arrivato in tempo alla deviazione. Nella ripresa abbiamo preso gol subito, Wojcik si è fatto ingannare da un grande calciatore come Lazzarini; a quel punto si poteva anche morire sportivamente parlando, loro hanno preso il sopravvento pressandoci, eravamo in difficoltà. Affermo da sempre che questa squadra non muore mai, lo abbiamo dimostrato cambiando qualcosa, pareggiando e tenendo bene fino alla fine. Ho sentito parlare di crisi ultimamente, in realtà ha pesato molto l’emergenza in queste settimane, con squalifiche e infortuni che ci sono costati care. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, i ragazzi sono stati perfetti; non me ne voglia nessuno ma a questa squadra serve sempre Leo Secondi, un fuoriclasse e un uomo-squadra. Parisi? Ci ha tenuto in vita, ha parato il rigore, è assolutamente un portiere da Serie C. Contro la Reggiomediterranea giocheremo la nostra partita, dobbiamo pensare a noi stessi per raggiungere al più presto la salvezza; guardiamo al nostro destino, quello degli altri non dipende da noi.”