Reggina, Toscano: “A Catania con la fame di sempre. L’assenza del tifo? Il calore dei reggini si sentirà lo stesso…”

Alla vigilia della sfida tra Catania e Reggina, il tecnico amaranto Mimmo Toscano ha incontrato gli organi di informazione per la consueta conferenza stampa pre-gara.

Di seguito, le sue parole:

Sulla gara di domani – “Non mi fido di nessuna partita e l’ho trasmesso ai ragazzi in questa settimana. Ai ragazzi ho parlato più di questa partita rispetto alle altre perchè in queste situazioni, dove ci sono problematiche societarie, si riesce a tirar fuori tanto. Il Catania è una squadra di grande qualità, anche se ha cambiato tanto a gennaio è comunque una squadra di vertice”.

Mentalità – “Non dobbiamo perdere la fame che ci ha contraddistinto fino ad oggi e la voglia messa in ogni gara, con la consapevolezza di essere in un momento importante del campionato”.

Sul Catania in Coppa Italia – “Ho visto una squadra buona, in salute, che ha voluto fare la partita cercando di riaprire i giochi dopo il 2-0 dell’andata. Probabilmente meritava qualcosa in più”.

Su De Francesco – “È uno dei ragazzi con cui parlo di più e cui ci confrontiamo spesso. Con la Ternana mi ha dato sensazioni positive e mi ha convinto che quella è la sua posizione”.

Situazione indisponibili – “Garufo recuperato, Rolando e Doumbia no. De Rose squalificato”.

Sulla formazione – “È normale che ci sarà qualche novità vista l’assenza di De Rose che ha determinate caratteristiche. Sarà importante trovare il terzetto giusto a centrocampo, il giusto equilibrio in modo tale che tutti e tre stiano bene insieme”.

Sulla partita – “La fase di non possesso sarà la cosa più importante perchè loro portano tanti uomini sopra la linea della palla. Potrebbe essere una partita come Vibo, per sistema di gioco e qualità di movimento del Catania. La fase di non possesso nei momenti in cui bisogna essere più aggressivi ed equilibrati sarà fondamentale”.

“Inciderà l’assenza del tifo organizzato? Non credo. È normale che saremmo stati più contenti se ci fossero stati ma credo che la passione ed il calore dei reggini si sentirà lo stesso, Reggio sarà lo stesso vicino alla Reggina ed anche per questo la squadra proverà a regalare un’altra gioia alla tifoseria amaranto”.

“Ciclo di gare decisive? Pensiamo partita dopo partita. Se facciamo i calcoli a lungo termine, rischiamo di perdere di vista l’obiettivo immediato. È un momento dove siamo tornati ad essere in fiducia, siamo tornati ad essere la Reggina”.

Su Mastour – “Ha avuto qualche problema in settimana ma sta bene”.

Sul trequartista – “È un ruolo che viene esaltato dal lavoro della squadra. Quando la squadra spinge meglio, questo ruolo spicca di più.

Su Bellomo – “Quello che apprezzo di più di Bellomo è quello di essersi calato nel contesto di squadra. Magari gli altri ce l’hanno più nel dna, mentre lui non ce l’ha nel dna e per questo lo apprezzo di più”.

Su Rivas – “Per me ha delle qualità superiorità alla media. A volte deve essere meno istintivo, meno razionale e ragionare in base al contesto di gioco in cui si trova”.