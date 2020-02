Catania-Reggina, la probabile formazione etnea: Salandria davanti alla difesa, scalpita Barisic

Due partite in quattro giorni. In seguito alla sfida di coppa Italia di giovedì con la Ternana, per il Catania si avvicina la delicata sfida con la capolista Reggina.

Qualche dubbio di formazione per Lucarelli, il quale deve fare i conti con le ridotte energie a disposizione dei suoi calciatori. Ovviamente non mancheranno le assenze, con gli infortunati Dall’Oglio, Curiale, Noce e Saporetti che salteranno la Reggina per infortunio.

Tuttavia, mister Lucarelli non dovrebbe rivoluzionare l’organico, all’interno del quale dovrebbero esserci più conferme che cambiamenti. Si parte dalla difesa, che dovrebbe essere confermata in blocco, con Calapai e Pinto sulle fasce e Mbende e Silvestri centrali. Davanti alla difesa spazio all’ex Salandria, probabilmente in coppia con uno tra Rizzo (rientrato dalla squalifica) e Vicente. In avanti Biondi e Di Molfetta sugli esterni, con Mazzarani alle spalle di uno tra Beleck e Barisic, il quale scalpita per una maglia da titolare.

LA PROBABILE FORMAZIONE ROSSAZZURRA

CATANIA (4-2-3-1): Furlan; Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Rizzo (Vicente), Salandria; Biondi, Di Molfetta, Mazzarani; Beleck (Barisic). All.Lucarelli