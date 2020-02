Catania-Reggina, la probabile formazione amaranto: confermato Gasparetto, Sounas al posto di De Rose

Tra cambiamenti, conferme e ritorni in campo. Questi gli aspetti che potrebbe presentare l’undici iniziale della Reggina per la gara di domani con il Catania.

Per la delicata sfida di domani pomeriggio, mister Toscano dovrebbe confermare in blocco l’intero reparto difensivo, con il trio Loiacono-Gasparetto-Rossi davanti all’estremo difensore Guarna. Potrebbe riposare, dunque, Davide Bertoncini, il quale dovrebbe partire ancora una volta dalla panchina per far spazio ad un Gasparetto particolarmente in forma.

Tra le due corsie esterne di centrocampo, solo in una potrebbe esserci qualche chance per un cambiamento, o meglio, per un ritorno. A destra, infatti, è probabile che Toscano schieri, probabilmente per l’ultima volta, Edoardo Blondett, visto il recente recupero di Garufo, il quale, comunque, potrebbe avere qualche chance per essere della partita. A sinistra, invece, c’è la conferma di Liotti, match-winner della sfida con la Ternana.

Qualche dubbio in mezzo al campo, dove mister Toscano è alla ricerca del terzetto giusto da schierare, vista l’assenza per squalifica di De Rose. Il più quotato per prendere il posto del capitano amaranto, tuttavia, è Dimitrios Sounas, il quale tornerebbe in campo dal 1′ (dopo la squalifica) in una posizione che, tra l’altro, ha già ricoperto (sempre sostituendo De Rose in qualche gara nella prima parte di campionato). Da non escludere una possibile partenza dal 1′ di uno tra Nielsen e De Francesco, anche se le quotazioni di questi ultimi sembrano essere in ribasso rispetto a quelle del greco. Sulla trequarti, invece, spazio a Nicola Bellomo.

In avanti, infine, probabile conferma della coppia Denis-Corazza.

LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Gasparetto, Rossi; Blondett (Garufo), Bianchi, Sounas, Liotti; Bellomo; Corazza, Denis. All. Toscano

INFORTUNATI: Doumbia, Rolando, Bresciani

SQUALIFICATI: De Rose

BALLOTTAGGI: Blondett-Garufo 60-40%

A.C.