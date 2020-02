Serie C, Monopoli show a Teramo: classifica aggiornata e programma di domani

Un monologo biancoverde, nell’anticipo della 26esima giornata. I biancoverdi di Scienza, al sesto risultato utile consecutivo, hanno espugnato Teramo con un rotondo 0-3. Partita chiusa già nel primo tempo, con le reti di Fella, Tazzer e Mercadante. In attesa delle gare di domani, il Gabbiano aggancia il Bari al secondo posto, mentre gli abruzzesi rischiano di perdere posizioni in una graduatoria che al momento li vede settimi.

