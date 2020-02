Ternana, Gallo: “A Reggio abbiamo fatto male, ma difendo sempre i miei giocatori”

La qualificazione alla finale di Coppa Italia ha in parte lenito la delusione di tutto l’ambiente per la sconfitta di Reggio Calabria, che salvo clamorosi stravolgimenti significa addio alla B diretta.

In casa Ternana adesso, l’attenzione è tutta rivolta alla gara casalinga di domani contro la Virtus Francavilla: un appuntamento da non fallire, visto che i rossoverdi al momento sono scivolati in quarta posizione.

Fabio Gallico, tecnico delle Fere, ha ammesso che nel monday night del Granillo i suoi non sono stati all’altezza della situazione. “A Reggio Calabria-si legge su ternananews.com-, non abbiamo fatto una bella partita ma difendo sempre i giocatori, anche quando la prestazione non è quella che ci si aspettava. La mia settimana più difficile? Non è stata semplice perchè le aspettative sono altissime, è normale che sia cosi, devo gestire le pressioni con i giocatori.Ogni partita ha la sua storia, questo è un momento dove siamo meno brillanti anche nella qualità del gioco”.