Catania-Reggina, storie di ex: Dall’Oglio, tutto finì con quell’applauso…

Il centrocampista nativo di Milazzo, alla sua prima stagione nel Catania, ha indossato la maglia della Reggina in B ed in C.

Un percorso in amaranto molto simile a quello di Giuseppe Rizzo per il centrocampista classe ’92 Jacopo Dall’Oglio, acquistato questa estate dal Catania.

Cresciuto all’ombra del Sant’Agata, il calciatore nativo di Milazzo ha esordito in B con la Reggina a 19 anni, nella stagione 2010/2011. Dopo i prestiti a Pavia e Barletta, il club dello Stretto decide di lanciarlo in pianta stabile con la maglia amaranto: la stagione 2013/2014, terminata con un’amarissima retrocessione dalla B, vede Dall’Oglio totalizzare ben 36 presenze e trovare il primo gol in amaranto.

La Reggina targata Lillo Foti punta su di lui anche in Lega Pro, ma tra problemi economici e risultati che non arrivano la situazione precipita. Nel dicembre del 2014, durante Reggina-Foggia, nel momento della sostituzione il ragazzo risponde con un applauso ironico ai fischi assordanti del Granillo. E’ il suo ultimo atto con la maglia amaranto, visto che da lì in poi Dall’Oglio finirà fuori rosa, e vivrà cinque mesi da separato in casa, complice un passaggio all’Arezzo sfumato all’ultimo istante nel mercato invernale. Tornato in B grazie al Brescia, vi rimarrà per quattro campionati consecutivi, sempre con la maglia delle rondinelle.

Nel torneo in corso, ha totalizzato 17 presenze nelle fila etnee. Al pari di Rizzo, nel mercato di gennaio era pronto a salutare Catania, con destinazione Livorno: anche in questo caso però, la trattativa è saltata all’ultimo, pare per un problema riscontrato durante le visite mediche col club labronico, e risalente ad un vecchio infortunio. Nella gara di andata, vinta dalla Reggina per 1-0, Dall’Oglio è entrato nel corso della ripresa. Da valutare se il 27enne centrocampista sfiderà i colori amaranto da ex anche domenica, visto che non rientra nei convocati di Lucarelli da qualche settimana…