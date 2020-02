Storie di ex: Garufo, a Catania prima della gloria. E quell’assist all’andata…

Ad un passo dal pieno recupero, Desiderio Garufo dovrebbe rientrare nella lista dei convocati di Toscano anche per la trasferta di Catania. Il classe ’87 non “vede” il campo da quattro partite consecutive, a causa del riacutizzarsi di un problema muscolare che lo ha costretto a chiedere il cambio dopo soli 20 minuti durante la trasferta di Bisceglie.

Qualora tutto dovesse procedere per il meglio, l’esterno destro tornerebbe al Massimino da ex, avendo vestito la maglia rossoazzurra nella stagione 2015/2016. Retrocesso d’ufficio in serie C a causa dello scandalo “Treni del gol”, quel Catania (nelle cui fila giocarono anche gli ex amaranto Dario Bergamelli, Ivan Castiglia e Francesco Bombagi) dovette fare i conti con 9 punti di penalizzazione, ma alla fine riuscì ad evitare i playout grazie al vantaggio negli scontri diretti col Monopoli. Per Garufo, arrivato in Sicilia dopo aver vinto il campionato di C col Novara di Mimmo Toscano, 23 presenze nella compagine guidata prima da Pancaro e poi da Moriero, delle quali 21 da titolare.

Nella stagione successiva, il centrocampista nativo di Grotte lasciò i siciliani, per trasferirsi a Parma. Da lì in poi, tre promozioni consecutive: due con i ducali ed una con il Trapani, anche se le presenze sono state poche sia con i gialloblù che con i granata.

Oltre al ritorno in campo, Garufo adesso punta il poker di trionfi, con una Reggina che lo ha visto protagonista fin dalle prime battute. Nella gara di andata vinta dalla Reggina, fu anche lui a firmare la vittoria sul Catania, consegnando sui piedi di Corazza, dopo soli due minuti, il pallone del gol-vittoria.