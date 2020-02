Serie C, tutte le date di playoff e playout

Una fase, quella della post-season, alla quale la Reggina ed i suoi tifosi sperano di guardare solo nelle vesti di semplici spettatori. Nella giornata di oggi, la Lega Pro ha comunicato le date relative a playoff e playout. Le gare per salire in B dalla porta secondaria inizieranno venerdì 1 maggio, per poi concludersi con le final four, in programma tra martedì 2 giugno e domenica 7 giugno.

Le sfide salvezza invece, avranno luogo sabato 9 e domenica 16 maggio.

Di seguito, il programma completo.

PLAY OFF

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno – Gara unica VENERDI’ 01 MAGGIO 2020

2° Turno – Gara unica MARTEDI’ 05 MAGGIO 2020

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno – Gara di Andata DOMENICA 10 MAGGIO 2020

1° Turno – Gara di Ritorno MERCOLEDI’ 13 MAGGIO 2020

2° Turno – Gara di Andata DOMENICA 17 MAGGIO 2020

2° Turno – Gara di Ritorno MERCOLEDI’ 20 MAGGIO 2020

FINAL FOUR

Semifinali – Gara di Andata DOMENICA 24 MAGGIO 2020

Semifinali – Gara di Ritorno GIOVEDI’ 28 MAGGIO 2020

Finale – Gara di Andata MARTEDI’ 02 GIUGNO 2020

Finale – Gara di Ritorno DOMENICA 07 GIUGNO 2020 205/486

PLAY OUT

Gara di Andata SABATO 09 MAGGIO 2020

Gara di Ritorno SABATO 16 MAGGIO 2020