Reggina, Sant’Agata Live: Rolando torna in campo, quattro gli assenti

Sulla via del recupero. Anche Gabriele Rolando è tornato a calcare il prato verde del centro sportivo Sant’Agata. L’esterno destro, che ieri aveva lavorato solo in palestra, ha svolto un lavoro personalizzato. La fasciatura sulla gamba destra dimostra che ancora l’infortunio di Vibo non è stato smaltito al cento per cento, ma l’ex Palermo potrebbe rientrare tra i convocati per la trasferta di Catania.

Hanno lavorato a parte anche Doumbia, Corazza e Loiacono, mentre oltre al lungodegente Bresciani erano assenti anche De Rose, Mastour e Rossi (per il difensore ex Parma si tratta di motivi puramente precauzionali, la sua presenza in Sicilia non dovrebbe essere in discussione).

Più tardi, su RNP, il resoconto completo dell’allenamento.