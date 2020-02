Reggina, la Curva Sud ufficializza l’assenza a Catania: “Ideali e coerenza prima di tutto”

Verso Catania-Reggina, amaranto in Sicilia senza il sostegno dei propri Ultras: la Sud ribadisce il proprio "no" alla tessera.

Così come già preannunciato, gli Ultras della Reggina non prenderanno parte alla trasferta di Catania, per via dell’obbligo di acquisto dei tagliandi mediante fidelity card. Una diserzione che i ragazzi della Curva Sud hanno voluto ufficializzare, attraverso un comunicato.

Di seguito, il testo pubblicato sulla pagina facebook Diffidati Liberi.

A seguito dell’imposizione da parte degli organi competenti di dover essere in possesso della tessera del tifoso per poter partecipare alla trasferta di domenica, la Curva Sud comunica che non sarà presente al Massimino di Catania.

Continueremo, coerentemente come fatto finora, a lottare e a opporci a questo strumento. Non sarà certo una partita o un primo posto in classifica a farci tradire i nostri ideali.

Reggio Calabria non si piega. No alla tessera!