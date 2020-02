Reggina al lavoro in vista di Catania: il report del terzo giorno di allenamento

Questa mattina la Reggina è scesa in campo al Centro Sportivo Sant’Agata per il terzo giorno di allenamento in vista del match di domenica con il Catania.

Scesi in campo intorno alle ore 10:15, gli uomini di mister Toscano hanno iniziato la seduta lavorando sulla parte atletica, sostenendo il consueto riscaldamento con corsetta, esercizi ad ostacoli, slalom e scatti.

Si è rivisto Rolando, tornato in campo in seguito alla botta rimediata a Vibo. L’esterno amaranto ha prima lavorato a parte con il dottor Gangemi sul campo, per poi uscire e lavorare all’esterno del rettangolo di gioco.

Successivamente, Liotti e compagni sono passati ad esercizi di controllo e trasmissione palla a due tocchi, scambi veloci e dai e vai. Dopo il lavoro tecnico spazio a quello tattico, con la squadra che ha lavorato circa la fase di costruzione del gioco, finalizzando in porta. A chiudere la sessione di allenamento è stata la consueta partitella finale.

Resta ancora out Bresciani, regolarmente in gruppo Garufo, mentre Doumbia, Corazza e Loiacono hanno prima svolto il riscaldamento con la squadra e poi lavorato a parte. Assenti De Rose (che domenica non sarà della partita a causa della squalifica) e Mastour, riposo precauzionale per Rossi.

A.C.