Catania, Di Molfetta lancia la sfida alla Reggina: “Possiamo batterla”

Verso la fine del primo tempo, ha sfiorato il gol che avrebbe potuto riaprire il discorso qualificazione tra Catania e Ternana. Davide Di Molfetta, attaccante esterno in forza al Catania, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sfida che ha visto i rossazzurri uscire dalla Coppa Italia di C.

“L’unico rimpianto-si legge su tuttoc.com-è l’aver subìto i due gol nella partita d’andata. Oggi siamo usciti a testa alta e l’aver ritrovato i nostri tifosi è stato emozionante. Io ho avuto un’occasione nel primo tempo ma il portiere ha effettuato una grande parata con i piedi. Dobbiamo continuare così, prima o poi ci girerà bene anche a noi. Oggi ci siamo resi nuovamente contro di non essere inferiori alla Ternana di turno, che è terza in classifica. Non c’è tutta questa differenza tra noi e loro, questo ci deve dare ulteriore forza”.

Domenica arriva la capolista Reggina, il classe ’96 crede nell’impresa “Dobbiamo continuare ad allenarci con umiltà, seguendo il mister tutti i giorni. La Reggina prossima avversaria? Si batte con lo stesso atteggiamento di oggi, loro sono una squadra tosta che poche volte sbaglia. Noi dovremo cercare solo di essere un po’ più incisivi lì davanti e avere magari un po’ di fortuna in più”.