La storia di Catania-Reggina: l’invenzione di Foggia e il “centenario” Amoruso…

Premessa d’obbligo: il Calcio Catania, prossimo avversario degli amaranto, nasce nel 1946 dalla fusione tra Virtus e Catanese, quindi gli etnei da oltre 60 anni si presentano con la denominazione Calcio Catania 1946. Ciò nonostante, le prime tracce del calcio a Catania, collegabili in quanto a cronistoria agli etnei, sono datate 1929, e dunque in questo tuffo nella storia dei precedenti tra amaranto e rossazzurri, troverete cinque sfide antecedenti all’effettivo anno di fondazione del club avversario.

La sfida tra i siciliani e la compagine dello Stretto, è andata in scena praticamente in tutti i campionati. Fino ad oggi, il bilancio è di diciassette vittorie rossazzurre, quattro vittorie amaranto e nove pareggi. Il primo successo della Reggina coincide con l’esordio assoluto di questa classica calabro-sicula: una vittoria clamorosa, maturata con 7 gol di scarto e datata 1929. Il bis sul finire degli anni ’40, in serie C, grazie alla coppia Bercarich-Sperti.

Le due vittorie più importanti tuttavia, sono datate 2007 e 2008, in serie A. Sul campo neutro di Rimini (la gara si giocò a porte chiuse, come conseguenza della tragedia che costò la vita all’ispettore Filippo Raciti al termine di Catania-Palermo), la “banda Mazzarri” mise fine alla tradizione negativa che voleva gli etnei autentica bestia nera della Reggina. Nello strepitoso 1-4, da ricordare il gol da centrocampo di Pasquale Foggia, complice la papera di Pantanelli.

Completa il poker, la doppietta di Amoruso nello scontro diretto del Massimino, a sole due giornate dalla fine: per Nick Dinamite quota 100 gol in serie A, per l’undici di Orlandi tre punti fondamentali nella corsa-salvezza.

Ultimo atto, lo scorso maggio, nel secondo turno dei playoff: gli amaranto di Cevoli, costretti a vincere per passare alla fase successiva, hanno finito col rimediare un pesantissimo 4-1. Da ricordare che il momentaneo pareggio (nella foto) ha portato la firma di Salandria, oggi calciatore rossazzurro. Tra campionato e playoff, dal 2009 ad oggi sono cinque le sconfitte consecutive incassate al Massimino.

Di seguito, tutte le formazioni ed i marcatori amaranto.

Seconda Divisione 1929/1930, 1^ giornata di andata (27-10-1929)

Catania-Reggina 0-7

Reggina: Guerci, Cameracanna, Brunetta, Murolo, Dossena, Priolo, Suraci, Lomello, Novaira, Pannuti, Rattotti. Allenatore: Buratti.

Marcatori: Lomello (2), Novaira (2), Pannuti (2), Priolo.

Prima Divisione girone H 1930/1931, 4^ giornata di andata (19-10-1930)

Catania-Reggina 3-2

Reggina: Guerci, Paoli, Proietta, Murolo, Dossena, Carocci, Ferrero, Lomello, Bertini, Camurri, Misefari. Allenatore: Buratti.

Marcatore: Dossena (2).

Prima Divisione girone H 1931/1932, 13^ giornata di ritorno (15-5-1932)

Catania-Reggina 4-2

Reggina: Guerci, Di Luzio, Lomello, Faccenda, Recordati, Carocci, Lessi, Taccini, Bertini, Vigilante II, Mazzi. Allenatore: Buratti.

Marcatori: Mazzi, Lessi.

Prima Divisione girone H 1932/1933, 8^ giornata di andata (11-12-1932)

Catania-Reggina 4-0

Reggina: Tomei, Priska, Ricci, Recordati, Scafini, Ansaloni, Goria, Bolognesi, Andreini, Faccenda, Grandis.

Allenatore: Plemich.

Prima Divisione girone H 1933/1934, 5^ giornata di ritorno (4-2-1934)

Catania-Reggina 1-0

Reggina: Tomei, Coppo, Pisani, Montani, Lenzi, Ansaloni, Stoppa, Bolognesi, Bertini, Faccenda, Grandis. Allenatore: Plemich.

Prima Divisione girone H 1945/1946, 8^ giornata di andata (23-12-1945)

Catania-Reggina 1-0

Reggina: Cotroneo, Perna, Fortugno, Cara II, Gentilomo, Bertolino, Vigilante II, Mangano, Collica, Caridi, Gaetano. Allenatore: Lessi.

Serie C 1946/1947, 7^ giornata di ritorno (4-5-1947)

Catania-Reggina 1-0

Reggina: Modafferi, Caridi, Bertolino, Pistorino, Cara II, Porcino, Collica, Cara I, Bercarich, Sculli, Bisagni. Allenatore: Rossetto.

Serie C 1947/1948, 14^ giornata di ritorno (23-5-1948)

Catania-Reggina 0-2

Reggina: Pendibene, Pirillo, Tamietti, Porcino, Cara II, Bertolino, Collica, Cara I, Bercarich, Santacroce, Sperti. Allenatore: Dossena.

Marcatori: Bercarich, Sperti.

Serie C 1948/1949, 9^ giornata di andata (5-12-1948)

Catania-Reggina 2-0

Reggina: Pendibene, Zanni, Gallo, Bercich, Santacroce, Porcino, Collica, Dodi, Bercarich, Ferrari, Sperti. Allenatore: Rossetto.

Serie B 1966/1967 , 17^ giornata di andata (8-1-1967)

Catania-Reggina 0-0

Reggina: Ferrari, Sbano, Clerici, Camozzi, Bello, Neri, Alaimo, Baldini, Santonico, Florio, Rigotto. Allenatore: Maestrelli.

Serie B 1967/1968 , 15^ giornata di ritorno (12-5-1968)

Catania-Reggina 2-0

Reggina: Jacoboni, Divina, Clerici, Zanni, Sonetti, Gatti, Tacelli, Ferrario, Vallongo, Florio, Toschi. Allenatore: Maestrelli.

Serie B 1968/1969 , 16^ giornata di andata (19-1-1969)

Catania-Reggina 2-2

Reggina: Divina, Clerici, Sonetti, Bello, Pesce, Causio (Guizzo), Pirola, Toschi, Lombardo, Florio, Vallongo. Allenatore: Segato.

Marcatori: Lombardo, Vallongo.

Serie B 1969/1970 , 19^ giornata di andata (25-1-1970)

Catania-Reggina 0-0

Reggina: Ferrari, Divina, Clerici, Tacelli, Sonetti, Pesce, Perucconi, Pirola, Vallongo, Lombardo, Toschi. Allenatore: Galbiati.

Serie B 1971/1972 , 19^ giornata di andata (30-1-1972)

Catania-Reggina 4-1

Reggina: Jacoboni, Poppi, Sali, Righi, Cozzani, Sonetti, Mannino (Perrucconi), Merighi, Fazzi, Scarpa, Bongiorni. Allenatore: Rubino.

Marcatore: Bongiorni.

Serie B 1972/1973 , 1^ giornata di ritorno (4-2-1973)

Catania-Reggina 0-0

Reggina: Jacoboni, Poppi, Sali, Bellotto, Raschi (Landini), Martella, Comini, Tamborini, Marmo, Nimis, Filippi. Allenatore: Mazzetti.

Serie B 1973/1974 , 4^ giornata di andata (21-10-1973)

Catania-Reggina 1-1

Reggina: Cazzaniga, Poppi, D’Astoli, Sali, Landini, Bonzi, Comini, Tamborini (Neri), Merighi, Zazzaro, Bonfanti. Allenatore: Moschino.

Marcatore: Merighi.

Serie C 1974/1975 , 17^ giornata di andata (19-1-1975)

Catania-Reggina 0-0

Reggina: Castellini, Poppi, D’Astoli, Belluzzi, Spinelli, Balestro, Tripodi, Pianca, Del Fabbro (Magara), Campagna, Tivelli. Allenatore: Regalia.

Serie C 1977/1978 , 4^ giornata di andata(2-10-1977)

Catania-Reggina 1-1

Reggina: Tortora, Olivotto (Pianca), D’Astoli, Condemi, Scoppa, Spinelli, Rappa, Gatti, Labellarte, Manzin, Toscano. Allenatore: Angelillo.

Marcatore: Labellarte.

Serie C 1978/1979 , 3^ giornata di andata (15-10-1978)

Catania-Reggina 1-1

Reggina: Tortora, Olivotto, Mordocco, Ferri, Tasca, Scoppa, Truddaiu, Pianca, Mariano (Battiston), Caruso, Snidaro. Allenatore: Balestri.

Marcatore: Mariano.

Serie C1 girone B 1979/180 , 15^ giornata di andata (13-1-1980)

Catania-Reggina 1-0

Reggina: Tortora, Cuttone, Tasca, Rossi, Dariol, Battiston (Lomanno), Banelli, Olivotto, Mariano, Scarrone, Bortot. Allenatore: Buffoni.

Marcatore: 20′ pt Borghi.

Serie C1 girone B 1987/1988, 16^ giornata di andata (10-1-1988)

Catania-Reggina 1-0

Reggina: Rosin, Bagnato, Attrice, Armenise (Caramel), Sasso, Mariotto, Lunerti, Guerra, Catanese, Garzia (Trapasso), Onorato. Allenatore: Scala.

Marcatore: 28′ st Rossi.

Serie C1 girone B 1991/1992, 9^ giornata di andata (17-11-1991)

Catania-Reggina 2-1

Reggina: Bosaglia, Granzotto, Prete, De Vincenzo (Gio.Tedesco), Di Sarno, Frascella, Mariotto, Alberti, Giacchetta, Poli (Visentin), Zanin. Allenatore: Geretto.

Marcatori: 5′ pt e 31′ pt Cipriani (C), 42′ st rig. Alberti (R).

Serie C1 girone B 1992/1993, 2^ giornata di ritorno (31-1-1993)

Catania-Reggina 1-1

Reggina: Merlo, Parpiglia, Brivio (Filippone), Marini, Granzotto, Deruggiero, Poli, Alberti, Bizzarri, Bucciarelli (Gioffrè), Giacchetta. Allenatore: Ferrari.

Marcatori: 10′ pt Cipriani (C), 12′ st Bizzarri (R).

Serie A 2006/2007, 10^ giornata di ritorno (18-3-2007)

Catania-Reggina 1-4 (campo neutro di Rimini)

Reggina: Puggioni, Nardini, Giosa (Di Dio), Aronica, Mesto, Amerini, Tognozzi, Modesto, Foggia (Missiroli), Amoruso (Esteves), Bianchi. Allenatore: Mazzarri.

Marcatori: 12′ st Amoruso (R), 17′ st Foggia (R), 40′ st rig. Bianchi (R), 43′ st Esteves (R), 45′ st Rossini (C).

Serie A 2007/2008, 17^ giornata di ritorno (4-5-2008)

Catania-Reggina 1-2

Reggina: Campagnolo, Aronica, Cirillo, Costa, Lanzaro, Modesto, Barreto, Cozza (Vigiani), Tognozzi, Brienza (Cascione), Amoruso (Stuani). Allenatore: Orlandi.

40′ pt e 45′ st rig. Amoruso (R), 47′ st Martinez (C).

Serie A 2008/2009, 6^ giornata di ritorno (22-2-2009)

Catania-Reggina 2-0

Reggina: Puggioni, Lanzaro, Valdez, Santos (Krajcic), Cirillo (Sestu), Carmona (Ceravolo), Barreto, Cozza, Costa, Di Gennaro, Corradi. Allenatore: Orlandi.

Marcatori: 35′ pt Capuano, 29′ st Potenza.

Lega Pro girone C 2016/2017, 4^ giornata di ritorno (29/1/2017)

Catania-Reggina 3-1

Reggina: Sala, Cane (Maesano), Cucinotti, Gianola, Possenti, Knudsen (Bianchimano), Botta, De Francesco, Carpentieri (Leonetti), Coralli, Porcino. Allenatore: Zeman.

Marcatori: 4′ pt Marchese (C), 32′ pt Tavares (C), 37′ st De Francesco (R), 44′ st Russotto (C).

Lega Pro girone C 2017/2018, 12^ giornata di ritorno (18/3/2018)

Catania-Reggina 2-1

Reggina: Cucchietti, Laezza, Ferrani, Pasqualoni, Hadziosmanovic, Marino (Condemi), Mezavilla (Castriglia-Giuffrida), Fortunato (Provenzano), Armeno, Tulissi (Sparacello), Bianchimano. Allenatore: Maurizi.

Marcatori: 5′ pt e 7′ st Curiale (C), 37′ st Laezza (R).

Lega Pro girone C 2018/2019, 13^ giornata di andata (24/11/2018)

Catania-Reggina 1-0

Reggina: Confente, Kirwan, Conson, Solini, Mastrippolito (Zivkov), Marino (Navas), Zibert, Petermann (Franchini), Tulissi, Tassi (Emmausso), Sandomenico (Redolfi). Allenatore: Cevoli.

Marcatore: 88′ Marotta.