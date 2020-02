Catania, beffa Bojinov: l’attaccante è un calciatore del Pescara

Niente colpo in attacco per il Catania. Dopo aver annunciato il suo trasferimento alla corte dei rossazzurri, Valeri Bojinov ha cambiato rotta, accettando l’offerta del Pescara.

Una situazione rimasta in bilico fino a questa mattina, dal momento che lo stesso attaccante bulgaro, arrivato oggi all’aeroporto di Roma, aveva dichiarato ai giornalisti presenti che la pista Catania non era tramontata, nonostante si stesse dirigendo in Abruzzo.

La parola fine è stata scritta nel pomeriggio, quando l’ex Juve e Manchester City, dopo aver sostenuto le visite mediche, ha trovato l’accordo con i biancazzurri, firmando fino a giugno.