Reggina, gli ultimi allenamenti si svolgeranno a porte chiuse

Verso Catania-Reggina: domani e dopodomani le sedute degli amaranto saranno "off limits" per tifosi e addetti ai lavori.

Dopo tre allenamenti a porte aperte, la Reggina chiude il Sant’Agata fino alla partenza per Catania, laddove gli amaranto sfideranno gli etnei per la 26esima giornata di campionato.

“La Reggina- si legge su reggina1914.it- comunica che nelle giornate di venerdì 14 e sabato 15 febbraio le sessioni di allenamento si svolgeranno a porte chiuse”.

Il centro sportivo dunque, rimarrà “off limits” a giornalisti e tifosi. Un copione che si ripete fin dall’inizio della stagione, con mister Toscano che anche questa volta preferisce blindare gli ultimi due allenamenti, per far si che le ultime mosse tattiche da contrapporre agli avversari non possano essere divulgate.