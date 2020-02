Gallico Catona, Gatto: “Sempre più convinto delle scelte fatte…”

Un successo netto e limpido quello ottenuto dal Gallico Catona sulla Morrone, come dimostrano le tre reti (prima volta in stagione) segnate in soli 50 minuti. Sugli scudi il bomber napoletano Gennaro Sabatino, che in soli 15 giorni si è subito integrato con i nuovi compagni e soprattutto con il trequartista spagnolo Francisco Herrada. Un Gallico Catona rigenerato, la giornata storta della Morrone non offusca certo i grandi meriti del Comprensorio.

“Sono sempre più convinto delle scelte fatte tra dicembre e gennaio-spiega il direttore generale Natale Gatto-. Sabatino lo abbiamo scoperto grazie alla fitta rete di procuratori che conosciamo, sonocerto che farà bene anche in questo rush finale. Adesso la squadra ha una propria identità tattica. C’è ancora da lottare tantissimo per la permanenza, ma sono convinto che a Soriano andremo con lo spirito giusto”.

Nell’elenco dei protagonisti c’è mister Giandomenico Condello, le cui variazioni tattiche (passaggio al 4-3-3), hanno portato risultati importanti. Il tecnico ha saputo amalgamare un organico completamente rinnovato rispetto al girone d’andata. Anche lui, dopo aver superato diversi ostacoli di domenica in domenica, sta iniziando a conoscere al meglio il campionato di Eccellenza e sta acquisendo maturità e saggezza nel gestire i cambi.

A Soriano, su un campo in terra battuta, ci sarà da dare battaglia, e questo i rossazzurri lo sanno bene. La casella delle vittorie esterne è sempre vuota, colmare questa lacuna significherebbe mettere l’ipoteca all’obiettivo salvezza.

Giuseppe Calabrò