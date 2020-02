Catania, la Curva Nord è tornata a sostenere i rossazzurri

Nella sfida contro la Reggina, il Catania potrà contare sulla spinta della Curva Nord. Uno dei due settori del tifo organizzato etneo, dopo un periodo di assenza dovuto alla contestazione verso la società, è tornato al proprio posto già oggi, nella gara di Coppa contro la Ternana.

“Non tutto è ancora alla luce del sole- si legge nel comunicato con cui la Nord ha annunciato il proprio ritorno- ma rimossi i falsi scenari di cartapesta, noi possiamo riprendere il nostro posto, anche se dovesse significare solo accompagnare la storia gloriosa della nostra matricola verso l’epilogo. Continueremo a percorrere la stessa strada dei nostri nonni e dei nostri padri, porteremo con noi i nostri figli, non lasceremo solo il più grande sogno mai fatto da questa città: il Calcio Catania 1946″.

Un ritorno che ovviamente non è passato inosservato agli occhi di mister Lucarelli e dei suoi ragazzi. “Rivedere i nostri tifosi-ha dichiarato il mister in conferenza stampa-, per noi è stato come aver vinto. Ci hanno chiesto di combattere per loro, e noi lo faremo”.