Catanzaro-Reggina, obbligo di tessera anche per il derby calabrese

Un’altra decisione ampiamente prevista, che priverà la capolista Reggina del tifo organizzato per la seconda trasferta di fila. Così come a Catania infatti, anche a Catanzaro gli amaranto saranno seguiti da un drappello di tifosi ma non dalla Curva Sud, visto che pure in occasione del derby che si giocherà al Ceravolo i tagliandi potranno essere acquistati solo dai reggini in possesso di tessera del tifoso.

Di seguito, il testo dell’Osservatorio.

L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, nella riunione del 12 febbraio, ha inserito anche Catanzaro-Reggina del prossimo 26 febbraio tra le gare che presentano criticità in ordine all’ordine pubblico.

Per tale ragione, ecco tutti i provvedimenti assunti:

Per l’incontri di calcio “Catanzaro – Reggina”, connotato da elevati profili di rischio, si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative:

– vendita dei tagliandi per i residenti, rispettivamente, nelle Provincia di Reggio Calabria, esclusivamente per il settore “ospiti” e solo se in possesso di tessera di fidelizzazione della Reggina 1914;

– incedibilità dei titoli di ingresso;

– implementazione del servizio di stewarding;

– rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.