Ex amaranto, è già finita tra Karel Zeman e l’Acr Messina

Il tecnico ha scelto di dimettersi , comunicando la propria decisione alla famiglia Sciotto nella giornata di ieri. Una decisione che, stando a quanto riportano le varie testate messinesi, Zeman aveva in testa già da un po’ di tempo. L’esperienza dell’ex Reggina alla corte dell’Acr, è durata circa tre mesi: un epilogo amaro, a dispetto di un’ottima partenza che aveva portato i biancoscudati a conquistare 12 punti in 6 partite. Sicilia amara per il figlio d’arte, che già lo scorso anno, sempre in serie D, aveva dato le dimissioni da allenatore del Gela.

Una situazione quanto mai caotica, una squadra che a gennaio non è stata rinforzata così come la tifoseria si aspettava, un ambiente sempre più avvilito. Alla fine, anche K arel Zeman ha ceduto di fronte ad uno dei periodi più complicati del calcio messinese, decidendo di farsi da parte.

