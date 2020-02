Coppa Italia: disco rosso per il Catania, in finale ci va la Ternana

Non basta lo 0-0 finale ai rossazzurri, prossimi avversari della Reggina in campionato.

Catania eliminato, Ternana in finale contro la Juventus Under 23. Questo l’esito della sfida giocatasi oggi pomeriggio al Massimino, tra i rossazzurri di Lucarelli ed i rossoverdi di Gallo.

Gli etnei ci hanno provato in tutti modi a ribaltare lo 0-2 dell’andata, ma nonostante qualche occasione importante (vedi quella capitata a Di Molfetta nel primo tempo), non sono riusciti a scardinare la difesa ospite, complici le parate di Tozzo. Lo 0-0 finale premia dunque gli umbri, che ritrovano così il sorriso dopo la sconfitta di Reggio Calabria. Da segnalare il rosso diretto a Silvestri, espulso nel recupero dopo aver rifilato una manata in pieno volto ad un avversario.

Rispetto all’undici schierato dal fischio d’inizio domenica scorsa a Cava, i prossimi avversari della Reggina hanno cambiato cinque undicesimi, confermando in blocco solo i quattro difensori. Esordio dal 1′ per il nuovo acquisto Beleck, mentre Ciccio Salandria è rimasto in panchina.