Reggina, De Francesco: “Che emozione difendere questi colori…”

Pienamente recuperato dopo un problema al ginocchio, Alberto De Francesco ha dato un contributo importante nel successo della Reggina ai danni della Ternana, subentrando nella ripresa a Bellomo. Il centrocampista ex Lazio, ha manifestato tutta la sua contentezza al collega Rino Tebala, il quale lo ha intervistato per conto de Il Quotidiano del Sud.

CHE EMOZIONE!Sono rimasto fuori per lunghe settimane, causa la forte contusione a un ginocchio. Ho vissuto un periodo non bello ma ho finalmente recuperato la condizione migliore e lunedì scorso sono tornato in campo provando tanta emozione: spalti gremiti, gara difficile contro un avversario di rango. E’ facile intuire quanta emozione ci sia in un giocatore che torna a difendere i colori della propria squadra e a misurarsi con gli avversari.

DALLA TERNANA AL CATANIA-Una vittoria importantissima, ma non decisiva. Abbiamo ristabilito le distanze ma il cammino è ancora lungo. Non possiamo cullarci sugli allori. Ci sarà ancora molto da lavorare, manca tanto alla fine della stagione. Domenica prossima c’è già la trasferta di Catania. Per il momento dobbiamo prepararci alla sfida del Cibali, ma se diamo uno sguardo al calendario c’è da rabbrividire. Andando avanti le difficoltà aumentano ma noi dobbiamo tenere duro.

DI NUOVO A REGGIO-Il rapporto col pubblico è sempre idilliaco. Sono tornato volentieri a Reggio, città che amo. Oggi tutto è più bello rispetto al passato proprio per il tipo di campionato che stiamo conducendo. La società ha creduto in me, eccomi qui.

UN GRANDE SOGNO AMARANTO…La serie B? E’ un sogno per tutti: squadra, società, tifosi. Ho un contratto fino al 2021, con la Reggina sarà più bello in B ma non andiamo avanti con la fantasia, attendiamo l’esito del campionato stringendo i denti.