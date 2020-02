Reggina, a Catania senza De Rose: le possibili soluzioni di Toscano

A Catania senza il capitano. Per la trasferta di domenica contro gli etnei, la Reggina dovrà fare a meno di capitan De Rose, la cui ammonizione rimediata contro la Ternana (per gioco pericoloso a gamba tesa su Paghera) ha fatto scattare la squalifica, in quanto diffidato, per la gara successiva.

Un’assenza importante nel cuore del centrocampo amaranto, dove lo stesso De Rose si è spesso distinto con prestazioni di alto livello (come quella di domenica), ricche di grinta, recuperi di palla e giocate da vero leader. Un’assenza tanto pesante quanto inusuale visto che il 32enne cosentino ha saltato solo quattro partite dall’inizio del campionato. Un’assenza, che porterà mister Toscano a studiare le possibili soluzioni per far fronte all’assenza del suo play di centrocampo.

Tra le varie ipotesi, vi è quella del possibile ritorno in campo dal 1′ di De Francesco, con il centrocampista romano che tornerebbe titolare in campionato per la seconda volta in stagione, dopo aver sostituito lo stesso De Rose, dal 1′, nella prima giornata di campionato contro la Virtus Francavilla, match in cui andò anche in gol. Si tratterebbe sicuramente di un maggiore apporto di tecnica e qualità al centrocampo calabrese, che con De Francesco ha già brillato diverse volte prima dell’infortunio che lo costrinse a restare ai box per alcune settimane.

L’altra soluzione, più fisica, parla danese e risponde al nome di Nielsen. Anche per lui, in caso di partenza dal 1′, sarebbe la seconda gara da titolare in campionato (anche per lui la prima è stata con il Francavilla, ma nella gara di ritorno). Più fisicità e muscoli in questo caso al servizio di mister Toscano, che ha già testato le caratteristiche di Nielsen nelle gare precedenti, nelle quali il 31enne di Odense ha sin da subito lavorato molto bene in fase di copertura e di recupero palla, agendo con sempre con i tempi giusti.

Terza soluzione, ma solo in ordine cronologico, l’inserimento di Sounas all’interno della linea a quattro di centrocampo, vista la duttilità dimostrata finora. Il greco sarà nuovamente a disposizione di Toscano dopo aver scontato il turno di squalifica e, con molta probabilità, tornerà di nuovo in campo dal 1′. Da capire, però, se lo farà da trequartista, al posto di Bellomo, nella posizione più congeniale alle sue caratteristiche, o giocando proprio al posto di De Rose (come successo già contro Monopoli e Virtus Francavilla, ma non solo), partendo dunque più basso rispetto al solito, affiancando Bianchi in mezzo al campo. Molto basse, anche se non da escludere, le quotazioni di Paolucci, il quale, comunque, potrebbe avere qualche chance in più per entrare a partita in corso.

I prossimi giorni di allenamento saranno decisivi per la scelta finale di mister Toscano.

A.C.