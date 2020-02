Reggina, l’ultima vittoria a Catania: gli eroi del Massimino, 100 volte Nick Amoruso

4 maggio 2008, serie A, 36esima giornata. Dopo aver riacceso la speranza-salvezza battendo il Parma, la Reggina si presenta sul campo di una ‘rivale storica’, alla ricerca di un’impresa che l’avvicinirebbe alla salvezza. Sulla strada degli amaranto di Nevio Orlandi, c’è il Catania di Walter Zenga: il Cibali è una bolgia, visto che anche gli etnei si ritrovano in una situazione di classifica delicatissima.

Lo scontro-salvezza si accende poco dopo la mezz’ora, quando Campagnolo, strepitoso nel dire di no a Vargas qualche minuto prima, esce in modo scomposto su Mascara: il rigore sembrerebbe starci, ma tra i fischi di ventimila tifosi catanesi il signor Rocchi di Firenze lascia proseguire. La compagine dello Stretto tira un sospiro di sollievo, prima di presentare il conto: al minuto 40 infatti, Cozza da sinistra vede e serve Amoruso, il quale si tuffa sulla sfera e di testa mette alle spalle di Polito, ponendo fine ad un digiuno che durava da 14 partite.

Reggio vede una salvezza sulla quale fino a poche settimane prima non avrebbe scommesso nessuno, affidandosi anche nella ripresa alle parate di un Campagnolo versione saracinesca. Se il portiere amaranto fa disperare il pubblico locale, a far impazzire i 300 reggini al seguito ci pensa ancora una volta lui, Nicola Amoruso. A tempo ormai scaduto, ‘Nick Dinamite’ si presenta sul dischetto, dopo il netto fallo di Sardo su Barreto: pallone da una parte e Polito dall’altra, prima che l’attaccante corra sotto il settore ospiti, a festeggiare con la sua gente il centesimo gol in serie A. Il finale, regala altri brividi: Martinez sottomisura riaccende la gara al 93′, ma ormai per i padroni di casa è tardi. Catania-Reggina finisce 1-2, gli amaranto vincono a Catania dopo 60 anni.

Di seguito, il tabellino di quell’indimenticabile giornata, e subito dopo due video (tratti dal canale youtube), contenenti gli highlights della sfida e l’esultanza amaranto…

SERIE A ’07-’08, 36^ giornata (4/5/2008)

CATANIA-REGGINA 1-2

Catania: Polito; Sardo, Terlizzi, Stovini, Sabato; Baiocco (21’st Morimoto), Biagianti, Tedesco (10’st Martinez), Vargas; Colucci; Mascara. In panchina: Rossi, Silvestri, Silvestre, Edusei, Izco Allenatore: Zenga.

Reggina: Campagnolo; Lanzaro, Cirillo, Aronica, Costa; Cozza (25’st Vigiani), Barreto, Tognozzi, Modesto; Brienza; Amoruso. In panchina: Novakovic, Alvarez, Cascione, Missiroli, Hallfredsson, Stuani. Allenatore: Orlandi

Arbitro: Rocchi di Firenze

Marcatori: 40’pt e 45’st (rig) Amoruso, 48’st Martinez

Note- Spettatori 20mila circa, con 300 reggini nel settore ospiti. Ammoniti: Cozza, Lanzaro, Stovini, Terlizzi, Cirillo, Aronica. Angoli: 3-4. Recupero: 1’pt; 5′ st.