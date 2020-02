Ternana, Gallo sotto osservazione dopo la sconfitta di Reggio Calabria

Secondo i colleghi di ternananews.it, il tecnico degli umbri potrebbe rischiare l'esonero in caso di nuove battute a vuoto.

Due punti nelle ultime tre gare, con la sconfitta ad opera della Reggina che, salvo miracoli calcistici, ha sancito la fine del sogno-primo posto. L’attuale andamento della Ternana, non ha soddisfatto per niente il Presidente Bandecchi, il quale dopo la sfida del Granillo non le ha certo mandate a dire ai suoi.

La delusione del Presidente, si è concentrata anche su mister Gallo, la cui posizione, secondo i colleghi di ternananews.it, non è più solida come prima.

“I rossoverdi- si legge su tuttoc.com- non stanno rispettando le aspettative, il patron Stefano Bandecchi ragiona sulla situazione e, stando a ternananews.it, il numero uno degli umbri starebbe tenendo sotto osservazione la figura del tecnico Fabio Gallo. L’allenatore non è al momento a rischio, ma se nelle prossime gare non ci sarà la tanto attesa svolta nell’atteggiamento la panchina del lombardo potrebbe saltare. Intanto Bandecchi inizia a guardarsi intorno e a breve dovrebbe avere dei colloqui con alcuni profili svincolati, al momento a scopo solo precauzionale”.