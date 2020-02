[FOTO] Reggina, nell’abbraccio Toscano-Bertoncini tutta la forza di un gruppo di ferro

Il gruppo e la causa, prima di ogni cosa. Un concetto che Mimmo Toscano ed i suoi ragazzi hanno ripetuto e continuano a ripetere fin dal primo giorno della stagione. Perché i successi, molto prima che in campo, si costruiscono nello spogliatoio ed attraverso il lavoro pre-partita.

Senso di appartenenza, mentalità, sacrificio: queste le componenti che, prima ancora dell’indiscutibile qualità, stanno facendo volare la capolista Reggina, di nuovo lanciatissima alla conquista della B.

Raramente, in riva allo Stretto, si è visto un gruppo così coeso. L’ennesima dimostrazione, arriva da questa foto, risalente ad una delle ultime sedute d’allenamento della scorsa settimana. Mimmo Toscano e Davide Bertoncini si accorgono della presenza a bordo campo, con macchina fotografica al seguito, di Antonio Calafiore: i due si fermano per un attimo, ed in maniera spontanea “regalano” al nostro collaboratore una foto che li ritrae sorridenti ed abbracciati.

Un’altra, bellissima “cartolina a colori” di una Reggina forte e vincente…